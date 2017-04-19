Суд ООН в Гаазі сьогодні винесе проміжне рішення за позовом України проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міжнародний суд ООН у середу, як очікується, винесе проміжне рішення за позовом України проти Росії. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду, передає УНН.
"У середу, 19 квітня, Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, виголосить свою постанову по запиту щодо застосування тимчасових заходів, представлений Україною у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Росії)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, публічне засідання заплановане о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом) в Палаці миру в Гаазі.
Як повідомляв УНН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.