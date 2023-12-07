Суд обязал Минобороны отреставрировать дом авиаконструктора Игоря Сикорского
Киев • УНН
Шестой апелляционный административный суд обязал министерство обороны Украины восстановить исторический дом авиаконструктора Игоря Сикорского, подтвердив его культурную ценность.
Шестой апелляционный административный суд вынес решение о том, что Дом авиаконструктора Игоря Сикорского должен быть отреставрирован. Об этом сообщило министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Минобороны должны привести здание в надлежащее состояние путем осуществления консервационных и реставрационных работ. Дом известного авиаконструктора Игоря Сикорского имеет историческую и культурную ценность и находится в статусе памятника истории национального значения. Сейчас дом нуждается в немедленной реставрации
Детали
В июне Окружной административный суд города Киева суд обязал министерство обороны заключить с МКИП охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения - дом всемирно известного авиаконструктора Игря Сикорского, однако Минобороны подало апелляцию на это решение.
В конце концов вчера Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, поэтому в частности требование отреставрировать объект культурного наследия вступило в законную силу.
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Суд обязал Минобороны отреставрировать дом авиаконструктора Игоря Сикорского
Шестой апелляционный административный суд обязал министерство обороны Украины восстановить исторический дом авиаконструктора Игоря Сикорского, подтвердив его культурную ценность.
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