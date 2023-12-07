Суд обязал Минобороны отреставрировать дом авиаконструктора Игоря Сикорского

Шестой апелляционный административный суд вынес решение о том, что Дом авиаконструктора Игоря Сикорского должен быть отреставрирован. Об этом сообщило министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Минобороны должны привести здание в надлежащее состояние путем осуществления консервационных и реставрационных работ. Дом известного авиаконструктора Игоря Сикорского имеет историческую и культурную ценность и находится в статусе памятника истории национального значения. Сейчас дом нуждается в немедленной реставрации - говорится в сообщении МКИП.

Детали

В июне Окружной административный суд города Киева суд обязал министерство обороны заключить с МКИП охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения - дом всемирно известного авиаконструктора Игря Сикорского, однако Минобороны подало апелляцию на это решение.

В конце концов вчера Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, поэтому в частности требование отреставрировать объект культурного наследия вступило в законную силу.

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