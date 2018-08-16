Суд не удовлетворил заявление Януковича об отказе от бесплатного адвоката

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: в удовлетворении заявления Виктора Януковича об отказе от (бесплатного - ред.) адвоката Юрия Рябовола отказать", - сообщил судья.

Перед этим сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича выступила категорически против привлечения к делу бесплатного адвоката Юрия Рябовола.

Адвокат Виталий Сердюк отметил, что сторона защиты не будет участвовать в судебных прениях до допроса всех заявленных ею свидетелей. "Никаких дебатов до допроса свидетелей не будет", - добавил он.

Ранее Янукович написал заявление, которым запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.

Напомним, Оболонский районный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на судебные заседания 16 и 17 августа, когда планируется провести судебные дебаты.



Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.