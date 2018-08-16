Суд не задовольнив заяву Януковича про відмову від безплатного адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Оболонський районний суд Києва не задовольнив заяву екс-президента України Віктора Януковича щодо відмови від безплатного адвоката Юрія Рябовола, повідомляє кореспондент УНН.
"Суд, порадившись на місці, ухвалив: у задоволені заяви Віктора Януковича про відмову від (безкоштовного – ред.) адвоката Юрія Рябовола відмовити", - повідомив суддя.
Перед цим сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича виступила категорично проти залучення до справи безкоштовного адвоката Юрія Рябовола.
Адвокат Віталій Сердюк наголосив, що сторона захисту не братиме участі у судових дебатах до допиту всіх заявлених нею свідків. "Ніяких дебатів до допиту свідків не буде", - додав він.
Раніше Янукович написав заяву, якою заборонив здійснювати його захист у справі про державну зраду адвокатам, виділеним державою.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, на судові засідання, які відбудуться 16 і 17 серпня, коли планується провести судові дебати.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.