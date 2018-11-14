Суд не стал блокировать доступ компаний Суркисов в счета на Кипре

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховный Суд отказался открывать кассационное производство по жалобе Приватбанка на постановление Печерского райсуда Киева от 15 февраля 2018 года и постановление Апелляционного суда Киева от 19 сентября 2018 года, которыми ПриватБанку было отказано в удовлетворении ходатайства об отмене постановления Соборного отдела государственной исполнительной службы Днепра об открытии исполнительного производства от 3 марта 2017 года. Об этом свидетельствует решение суда от 8 ноября, передает УНН.

Согласно судебным материалам, госисполнитель вынес постановление об открытии исполнительного производства в рамках выполнения постановления Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года. Этим решением суд в рамках обеспечения иска компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP (их связывали с Суркисами) ПриватБанк и его кипрский филиал обязаны должным образом выполнять депозитные договоры, заключенные с истцами.

В частности, банк обязан выполнять обязательства по начислению и выплате процентов, а также о возврате или выплате денежных средств, размещенных на корреспондентских, депозитных, текущих, карточных или любых других счетах этих лиц к решению по существу спора.

По данным портала Finbalance, указанное выше судебное решение о фактическом “размораживания” средств связанных с Суркисами компаний было принято в рамках иска к ПриватБанку, его руководителю и Министерству финансов с требованием обязать выполнять депозитные договоры, заключенные этими компаниями с банком и его кипрской филиалом.

По неофициальным данным, указанные средства могли попасть под операцию bail-in в ПриватБанке (принудительная конвертация средств связанных лиц в капитал при национализации), отмечает издание.

Напомним, в разгар “налогового скандала” “Динамо” (Киев) в собственных документах “засветило” кипрский оффшор, через который футболисты клуба получают свои заработные платы. Именно таким образом происходит минимизация налогов клуба.

Также напомним, ветераны АТО требуют от столичного “Динамо” уплаты военного сбора.

Украинские Национальные Новости

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