Суд не став блокувати доступ компаній Суркісів до рахунків на Кіпрі

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховний Суд відмовився відкривати касаційне провадження за скаргою Приватбанку на ухвалу Печерського райсуду Києва від 15 лютого 2018 року та постанову Апеляційного суду Києва від 19 вересня 2018 року, якими ПриватБанку було відмовлено в задоволенні клопотання про скасування постанови Соборного відділу державної виконавчої служби Дніпра про відкриття виконавчого провадження від 3 березня 2017 року. Про це свідчить рішення суду від 8 листопада, передає УНН.

Згідно з судовими матеріалами, держвиконавець виніс постанову про відкриття виконавчого провадження у межах виконання постанови Печерського райсуду Києва від 9 лютого 2017 року. Цим рішенням суд у межах забезпечення позову компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP (їх пов'язували з Суркісами) ПриватБанк та його кіпрська філія були зобов'язані належним чином виконувати депозитні договори, укладені з позивачами.

Зокрема, банк був зобов'язаний виконувати зобов'язання з нарахування та виплати відсотків, а також щодо повернення або виплати грошових коштів, розміщених на кореспондентських, депозитних, поточних, карткових або будь-яких інших рахунках цих осіб до вирішення по суті спору.

За даними порталу Finbalance, вказане вище судове рішення про фактичне "розморожування" коштів пов'язаних з Суркісами компаній було винесено у межах позову до ПриватБанку, його очільнику і Міністерству фінансів з вимогою зобов'язати виконувати депозитні договори, укладені цими компаніями з банком і його кіпрською філією.

За неофіційними даними, зазначені кошти могли потрапити під операцію bail-in у ПриватБанку (примусова конвертація коштів пов'язаних осіб у капітал при націоналізації), відзначає видання.

Нагадаємо, у розпал “податкового скандалу” “Динамо” (Київ) у власних документах “засвітило” кіпрський офшор, через який футболісти клубу отримують свої заробітні плати. Саме у такий спосіб відбувається мінімізація податків клубу.

Також нагадаємо, ветерани АТО вимагають від столичного "Динамо" сплати військового збору.

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