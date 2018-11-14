Суд не став блокувати доступ компаній Суркісів до рахунків на Кіпрі

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховний Суд відмовився відкривати касаційне провадження за скаргою Приватбанку на ухвалу Печерського райсуду Києва від 15 лютого 2018 року та постанову Апеляційного суду Києва від 19 вересня 2018 року, якими ПриватБанку було відмовлено в задоволенні клопотання про скасування постанови Соборного відділу державної виконавчої служби Дніпра про відкриття виконавчого провадження від 3 березня 2017 року. Про це свідчить рішення суду від 8 листопада, передає УНН.