"Суд" над украинскими военнопленными в Мариуполе: в ООН выразили обеспокоенность
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. ООН обеспокоена показательным "судом" над украинскими военнопленными в Мариуполе, который российские оккупанты анонсировали на 24 августа. Об этом говорится в отчете спикера Верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдасани, информирует УНН.
Детали
"Мы обеспокоены сообщениями о том, что российская федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют – возможно, в ближайшие дни – судить украинских военнопленных на так называемом "международном трибунале" в Мариуполе. (...) Мы напоминаем, что международное гуманитарное право запрещает формировать суды специально для осуждения военнопленных и что умышленное лишение военнопленного прав на справедливое и нормальное судебное разбирательство является военным преступлением", – отметила Шамдасони.
Кроме того, она выразила обеспокоенность тем, что украинских военнопленных удерживают без доступа к независимым наблюдателям, подвергая их риску пыток для получения признаний.
"Мы повторяем наши призывы к российской федерации предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, заключенным российской федерацией в связи с вооруженным конфликтом в Украине, включая тех, кто удерживается связанными с россией вооруженными группами", – добавила спикер Верховного комиссара ООН по правам человека.
Напомним
ГУР предупредило, что российские оккупанты могут совершить теракт во время показательного "суда" над пленными защитниками "Азовстали".