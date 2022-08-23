"Суд" над украинскими военнопленными в Мариуполе: в ООН выразили обеспокоенность

Детали

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что российская федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют – возможно, в ближайшие дни – судить украинских военнопленных на так называемом "международном трибунале" в Мариуполе. (...) Мы напоминаем, что международное гуманитарное право запрещает формировать суды специально для осуждения военнопленных и что умышленное лишение военнопленного прав на справедливое и нормальное судебное разбирательство является военным преступлением", – отметила Шамдасони.

Кроме того, она выразила обеспокоенность тем, что украинских военнопленных удерживают без доступа к независимым наблюдателям, подвергая их риску пыток для получения признаний.

"Мы повторяем наши призывы к российской федерации предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, заключенным российской федерацией в связи с вооруженным конфликтом в Украине, включая тех, кто удерживается связанными с россией вооруженными группами", – добавила спикер Верховного комиссара ООН по правам человека.

Напомним

ГУР предупредило, что российские оккупанты могут совершить теракт во время показательного "суда" над пленными защитниками "Азовстали".