"Суд" над українськими військовополоненими в Маріуполі: в ООН висловили занепокоєність
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. ООН занепокоєна показовим "судом" над українськими військовополоненими у Маріуполі, який російські окупанти анонсували на 24 серпня. Про це йдеться у звіті речниці Верховного комісара ООН з прав людини Равіни Шамдасані, інформує УНН.
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"Ми занепокоєні повідомленнями про те, що російська федерація та пов’язані з нею озброєні групи в Донецьку планують – можливо, в найближчі дні – судити українських військовополонених на так званому "міжнародному трибуналі" в Маріуполі. (...) Ми нагадуємо, що міжнародне гуманітарне право забороняє формувати суди спеціально для засудження військовополонених і що навмисне позбавлення військовополоненого прав на справедливий і нормальний судовий розгляд є воєнним злочином", – зазначила Шамдасані.
Крім того, вона висловила стурбованість тим, що українських військовополонених утримують без доступу до незалежних спостерігачів, наражаючи їх на ризик катування для отримання зізнань.
"Ми повторюємо наші заклики до російської федерації надати незалежним спостерігачам повний доступ до всіх осіб, ув’язнених російською федерацією у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, включно з тими, хто утримується пов’язаними з росією озброєними групами", – додала речниця Верховного комісара ООН з прав людини.
Нагадаємо
ГУР попередило, що російські окупанти можуть здійснити теракт під час показового "суду" над полоненими захисниками "Азовсталі".