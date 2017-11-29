Суд Мариуполя назначил повторное рассмотрение дела пограничника Колмогорова на 8 декабря

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77801 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67477 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74699 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82104 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118069 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115126 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144079 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107382 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108812 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Суд Мариуполя назначил повторное рассмотрение дела пограничника Колмогорова на 8 декабря

Суд Мариуполя назначил повторное рассмотрение дела пограничника Колмогорова на 8 декабря

Киев  •  УНН

 • 10503 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Приморский районный суд Мариуполя назначил к повторному рассмотрению дело по обвинению в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий пограничником Сергеем Колмогоровым на 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.

"Назначить уголовное производство по обвинению Колморорова С.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. Ст115 и ч. 1 ст. 365 УК на 8 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 6 ноября Высший Специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отправил дело в отношении пограничника Сергея Колмогорова на повторное судебное рассмотрение в суд первой инстанции и освободил его из-под стражи в зале суда.

В то же время, в Главной военной прокуратуре ГПУ заявили, что суд не признал Колмогорова невиновным, а только направил дело на новое рассмотрение.

Напомним, С.Колмогорова обвиняли в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.

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