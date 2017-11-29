Суд Мариуполя назначил повторное рассмотрение дела пограничника Колмогорова на 8 декабря

"Назначить уголовное производство по обвинению Колморорова С.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. Ст115 и ч. 1 ст. 365 УК на 8 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 6 ноября Высший Специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отправил дело в отношении пограничника Сергея Колмогорова на повторное судебное рассмотрение в суд первой инстанции и освободил его из-под стражи в зале суда.

В то же время, в Главной военной прокуратуре ГПУ заявили, что суд не признал Колмогорова невиновным, а только направил дело на новое рассмотрение.

Напомним, С.Колмогорова обвиняли в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.