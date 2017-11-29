Суд Маріуполя призначив повторний розгляд справи прикордонника Колмогорова на 8 грудня

"Призначити кримінальне провадження за обвинуваченням Колморорова С.В. у вчиненні злочинів, передбачених ч. ст 115 та ч. 1 ст. 365 ККУ на 8 грудня 2017 року", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 6 листопада Вищий Спеціалізований суд з розгляду цивільний і кримінальних справ відправив справу щодо прикордонника Сергія Колмогорова на повторний судовий розгляд у суд першої інстанції та звільнив його з-під варти у залі суду.

Водночас, у Головній військовій прокуратурі ГПУ заявили, що суд не визнав Колмогорова невинуватим, а тільки скерував справу на новий розгляд.

Нагадаємо, С.Колмогорова обвинувачували у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.