Суд Лондона сегодня рассмотрит дело ПриватБанка против Коломойского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Высокий суд Лондона во вторник рассмотрит иск ПриватБанка к прежним владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом сообщается на сайте суда, передает УНН.
Заседание запланировано на 10:30 по местному времени (12:30 по Киеву).
Как сообщал УНН, 19 января Высокий суд Лондона на заседании по делу ПриватБанка продолжил всемирной арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.
По итогам дополнительных слушаний по процессуальным вопросам в деле ПриватБанка в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других связанных с ними лиц, суд продлил свой приказ от декабря 2017 года о всемирном аресте активов к следующему соответствующему приказу суда.
Напомним, расследование независимой компании Kroll подтвердило, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий до его национализации, что привело к нанесению ущерба минимум в размере 5,5 млрд долл.