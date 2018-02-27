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Суд Лондона сьогодні розгляне справу ПриватБанку проти Коломойського

Суд Лондона сьогодні розгляне справу ПриватБанку проти Коломойського

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Високий суд Лондона у вівторок розгляне позов ПриватБанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляється на сайті суду, передає УНН.

Засідання заплановане на 10:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом).

Як повідомляв УНН, 19 січня Високий суд Лондона на засіданні у справі ПриватБанку продовжив всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму понад 2,5 млрд доларів.

За підсумками додаткових слухань щодо процесуальних питань у справі ПриватБанку щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших пов'язаних з ними осіб, суд продовжив свій наказ від грудня 2017 року про всесвітній арешт активів до наступного відповідного наказу суду.

Нагадаємо, розслідування незалежної компанії Kroll підтвердило, що ПриватБанк був об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій до його націоналізації, що призвело до завдання збитків щонайменше у розмірі 5,5 млрд дол.

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