Суд Киева в апреле рассмотрит дело о передаче В.Януковичу угодий "Сухолучья"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева назначил на 13 апреля слушания по существу дела о незаконной передаче в собственность экс-президента Виктора Януковича угодья в урочище “Сухолучье” в Киевской области площадью 17,48 га. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает УНН.
Генпрокурор напомнил, что 15 июня 2016 Департамент спецрасследований ГПУ направила в суд обвинительный акт по 18 человек, среди которых — бывший председатель Киевской ОГА Вера Ульянченко, а также директор Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства Николай Гордейчук, помощник премьер-министра (2007 год) Николай Коломиец, директор ООО “Дом Лесника” Юрий Булава и другие.
“Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении имущества при передаче земельного участком лесного фонда общей площадью 17,48 га Днепровско-Тетеревского лесопромышленного хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области”, — отметил он.
Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд .
Впоследствии дело о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности .
28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.