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Суд Києва в квітні розгляне справу про передачу В.Януковичу угідь "Сухолуччя"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва призначив на 13 квітня слухання по суті справи про незаконну передачу у власність екс-президента Віктора Януковича угіддя в урочищі “Сухолуччя” у Київській області площею 17,48 га. Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передає УНН.

Генпрокурор нагадав, що 15 червня 2016 року Департамент спецрозслідувань ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо 18 осіб, серед яких — колишня голова Київської ОДА Віра Ульянченко, а також директор Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства Микола Гордійчук, помічник прем’єр-міністра (2007 рік) Микола Коломієць, директор ТОВ “Дім Лісника” Юрій Булава та інші.

“Їх звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні майна при передачі земельної ділянкою лісового фонду загальною площею 17,48 га Дніпровсько-Тетерівського лісопромислового господарства на території Сухолуцкого сільської ради Вишгородського району Київської області,” — зазначив він.

Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.

Згодом справу про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

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