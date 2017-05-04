Суд поручил "УСС" проверить, было ли вмешательство в распределение дела В.Януковича

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты и поручил оператору автоматизированной системы проверить, было ли вмешательство в распределение дела экс-президента.

В то же время суд отказал защите в отложении заседания до завершения такой проверки.

Напомним, суд начал подготовительное заседание по делу В.Януковича. После этого суд отказал защите в отложении предварительного заседания.

Также суд разрешил публичную видеотрансляцию дела В.Януковича.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.