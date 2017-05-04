Суд доручив "УСС" перевірити, чи було втручання у розподіл справи В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва доручив ДП "Українські спеціальні системи" перевірити, чи було втручання в автоматизовану систему при розподілі кримінального провадження щодо екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає коресрондент УНН.
Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту і доручив оператору автоматизованої системи перевірити, чи було втручання у розподіл справи екс-президента.
Водночас суд відмовив захисту у відкладенні засідання до завершення такої перевірки.
Нагадаємо, суд розпочав підготовче засідання у справі В.Януковича. Після цього суд відмовив захисту у відкладенні підготовчого засідання.
Також суд дозволив публічну відеотрансляцію справи В.Януковича.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.