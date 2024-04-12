Суд арестовал с возможностью внесения залога в 3 млн грн мэра Новомосковска

Кировский районный суд Днепропетровска отправил под стражу мэра Новомосковска Сергея Резника и секретаря совета с возможностью внесения залога по 3 млн гривен каждому. Их подозревают в вымогательстве 30 тыс. долларов взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев. Об этом журналисту УНН сообщили в территориальном управлении ГБР, которое расположено в Полтаве.

В ГБР не указывают фамилию подозреваемого, но как стало ранее известно УНН из собственных источников, речь о мэре Новомосковска Сергее Резнике.

"Кировский районный суд города Днепропетровска 11 апреля 2024 года избрал меру пресечения должностным лицам городского совета, которых ГБР задержало на получении взятки в 30 тыс. долл. США. Суд отправил их под стражу, с возможностью внесения залога по 3 млн гривен каждому", - сообщили в теруправлении ГБР.

Дополнение

9 апреля мэру Новомосковска Сергею Резникову и секретарю совета сообщили о подозрении. По версии следствия они требовали 30 тыс. долларов взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев.