Суд арестовал с возможностью внесения залога в 3 млн грн мэра Новомосковска

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135193 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160686 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139539 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134243 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117683 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Суд арестовал мэра Новомосковска и секретаря городского совета с возможностью внесения залога в размере 3 млн. грн. за вымогательство взятки в $30 000 от предпринимателя за строительство общежития для ВПЛ.

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Суд арестовал с возможностью внесения залога в 3 млн грн мэра Новомосковска

Доставляет боеприпасы на 12 километров: в Минобороны презентовали новый ударный украинский дрон "Кажан"

Министерство обороны Украины представило новый ударный беспилотник украинского производства под названием "Кажан", способный нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров, развивая скорость до 72 км/ч и преодолевая расстояние в 12 км.

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Доставляет боеприпасы на 12 километров: в Минобороны презентовали новый ударный украинский дрон "Кажан"

Макрон поддерживает швейцарскую мирную конференцию для Украины: анонсировал участие Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал инициативу Швейцарии провести 15-16 августа конференцию высокого уровня, направленную на достижение прочного мира в Украине с уважением к международному праву и правилам, и подтвердил участие Франции вместе с другими странами.

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Макрон поддерживает швейцарскую мирную конференцию для Украины: анонсировал участие Франции

Армия рф бьет по ТЭС ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии - ОП

Российские войска наносят удары по украинским теплоэлектростанциям ракетами, содержащими компоненты из западных и азиатских стран.

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Армия рф бьет по ТЭС ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии - ОП

Глава правительства Бельгии ответил, смогут ли в ЕС ускорить поставки ПВО и самолетов F-16 в Украину

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Бельгия поддерживает подготовку украинских пилотов для самолетов F-16 и надеется, что первая поставка состоится в мае, но Бельгия все еще нуждается в самих F-16, пока они не будут заменены на F-35.

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Глава правительства Бельгии ответил, смогут ли в ЕС ускорить поставки ПВО и самолетов F-16 в Украину

Выдавал себя за монаха и освящал танки рф под Киевом: коллаборанта приговорили к 10 годам тюрьмы

Коллаборанта, который во время боев под Киевом выдавал себя за монаха и благословлял российские танки, приговорили к 10 годам заключения.

Война •   •  6027 просмотра
Выдавал себя за монаха и освящал танки рф под Киевом: коллаборанта приговорили к 10 годам тюрьмы

Гуменюк о ситуации на левом берегу Херсонщины: у россиян фактически ежедневно "день сурка"

россияне неоднократно пытаются вытеснить украинские войска с их позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, но несут потери во время штурмов.

Война •   •  5778 просмотра
Гуменюк о ситуации на левом берегу Херсонщины: у россиян фактически ежедневно "день сурка"

Спикер Джонсон ведет переговоры с Белым домом по продвижению предоставления помощи Украине - конгрессмен

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом по пакету помощи Украине и Израилю, сталкиваясь с давлением со стороны республиканцев и демократов.

Война •   •  6794 просмотра
Спикер Джонсон ведет переговоры с Белым домом по продвижению предоставления помощи Украине - конгрессмен

Лидеры ЕС на саммите на следующей неделе обсудят поставки Украине систем ПВО - премьер Бельгии

Лидеры ЕС обсудят поставки систем противовоздушной обороны, включая батареи Patriot, в Украину на предстоящем саммите в Брюсселе 17-18 апреля.

Война •   •  8096 просмотра
Лидеры ЕС на саммите на следующей неделе обсудят поставки Украине систем ПВО - премьер Бельгии

рф пытается выбивать подразделения с плацдарма на левом берегу и давит в направлении Роботино

российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области и давят в направлении Роботино, используя артиллерию, минометы и беспилотники.

Война •   •  8897 просмотра
рф пытается выбивать подразделения с плацдарма на левом берегу и давит в направлении Роботино