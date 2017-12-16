Суд арестовал экс-депутата Харьковского горсовета, который призвал создать "ОНР"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика, который призывал к созданию "Одесской народной республики". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.