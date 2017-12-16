Суд арестовал экс-депутата Харьковского горсовета, который призвал создать "ОНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика, который призывал к созданию "Одесской народной республики". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Сегодня ночью ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога до 6 февраля 2018 года", - сказали в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, Орджоникидзевский районный суд Мариуполя заочно приговорил к 15 годам лишения свободы Захара Боборыкина, известного среди боевиков по прозвищу "Гюрза".