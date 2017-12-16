Суд арештував екс-депутата Харківської міськради, який закликав створити "ОНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо колишнього депутата Харківської міської ради Андрія Лесика, який закликав до створення "Одеської народної республіки". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Сьогодні вночі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 лютого 2018 року", - сказали у прес-службі прокуратури.
Нагадаємо, Орджонікідзевський районний суд Маріуполя заочно засудив до 15 років позбавлення волі Захара Бобарикіна, відомого серед бойовиків за прізвиськом "Гюрза".