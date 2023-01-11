Утверждала, что Киев является собственностью Москвы: в Киеве будут судить учительницу за поддержку действий российских властей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Учительницу столичной гимназии будут судить по фактам распространения материалов с публичными призывами к свержению власти в Украине, оправданию вооруженной агрессии рф против Украины и ее прославлению. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
Детали
По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения учительница физкультуры в одной из столичных гимназий распространяла в соцсетях сообщения, направленные на поддержку действий России и оправдывание ее вооруженной агрессии против Украины.
Подозреваемая утверждала, что Киев является собственностью Москвы и выражала надежду на победу россии.
Женщине приписывают обвинения по двум статьям относительно свержения конституционного строя или захвата государственной власти и оправдания вооруженной агрессии рф против Украины и глорификация ее участников.
Обвиняемая находится под стражей. Ей грозит до 5 лет за решеткой.
Напомним
Правоохранительные органы задержали в Херсонской области коллаборантов, угрожавших расстрелом за отказ “голосовать” на псевдореферендуме. Предатели лично призывали людей прийти на “участки” и “проголосовать” в пользу страны-агрессора. В случае обеспечения “явки”, враг обещал своим приспешникам “вознаграждение” в размере 50 тыс. российских рублей каждому.