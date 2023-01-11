Стверджувала, що Київ є власністю Москви: у Києві судитимуть вчительку за підтримку дій російської влади
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Вчительку столичної гімназії будуть судити за фактами поширення матеріалів із публічними закликами до повалення влади в Україні, виправдовування збройної агресії рф проти України та її прославлення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
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За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення вчителька фізкультури в одній зі столичних гімназій поширювала у соцмережах повідомлення, спрямовані на підтримку дій росії та виправдовування її збройної агресії проти України.
Підозрювана стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу Росії.
Жінці приписують обвинувачення за двома статтями щодо повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та виправдовування збройної агресії РФ проти України і глорифікація її учасників.
Обвинувачена перебуває під вартою. Їй загрожує до 5 років за ґратами.
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