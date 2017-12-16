СЦКК: боевики ОРДО заставили мирных жителей прятаться в соседнем поселке и подвалах

"Несмотря на демонстративную заботу о жителях населенных пунктов Травневого и Гладосово, боевики ОРДО бесконечными обстрелами заставили мирное население покинуть свои дома и ночевать в соседнем Новолуганском и в подвалах своих зданий. Об этом факте жители населенного пункта Травневое сообщили международным наблюдателям, что нашло отражение в отчете СММ ОБСЕ от 15 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отметила, что "строго осуждает циничные действия боевиков ОРДО и настаивает на необходимости перехода от заботы о дончанах на страницах прокремлевских СМИ к по меньшей мере прекращению уничтожения населения Донбасса".

Напомним, боевики обстрелом сорвали ремонт ЛЭП на окраине Травневого.