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10 марта, 15:15 • 119048 просмотра

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СЦКК: боевики ОРДО заставили мирных жителей прятаться в соседнем поселке и подвалах

СЦКК: боевики ОРДО заставили мирных жителей прятаться в соседнем поселке и подвалах

Киев  •  УНН

 • 13127 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Боевики обстрелами заставили мирных жителей из района Травневого и Гладосово ночевать в соседнем поселке Новолуганское и в подвалах своих домов. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, распространенной пресс-центром штаба АТО, передает УНН.

"Несмотря на демонстративную заботу о жителях населенных пунктов Травневого и Гладосово, боевики ОРДО бесконечными обстрелами заставили мирное население покинуть свои дома и ночевать в соседнем Новолуганском и в подвалах своих зданий. Об этом факте жители населенного пункта Травневое сообщили международным наблюдателям, что нашло отражение в отчете СММ ОБСЕ от 15 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отметила, что "строго осуждает циничные действия боевиков ОРДО и настаивает на необходимости перехода от заботы о дончанах на страницах прокремлевских СМИ к по меньшей мере прекращению уничтожения населения Донбасса".

Напомним, боевики обстрелом сорвали ремонт ЛЭП на окраине Травневого.

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