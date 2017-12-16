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СЦКК: бойовики ОРДО змусили мирних жителів ховатися у сусідньому селищі і підвалах

СЦКК: бойовики ОРДО змусили мирних жителів ховатися у сусідньому селищі і підвалах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Бойовики обстрілами змусили мирних жителів з району Травневого і Гладосового ночувати у сусідньому селищі Новолуганському та у підвалах своїх будівель. Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, поширеної прес-центром штабу АТО, передає УНН.

"Попри демонстративну турботу про жителів населених пунктів Травневе і Гладосове, бойовики ОРДО нескінченними обстрілами примусили мирне населення залишити свої будинки і ночувати у сусідньому Новолуганському та у підвалах своїх будівель. Про цей факт мешканці населеного пункту Травневого повідомили міжнародним спостерігачам, що знайшло відображення у звіті СММ ОБСЄ від 15 грудня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначила, що "суворо засуджує цинічні дії бойовиків ОРДО та наполягає на необхідності переходу від турботи про донеччан на шпальтах прокремлівських ЗМІ до, щонайменше, припинення знищення населення Донбасу".

Нагадаємо, бойовики обстрілом зірвали ремонт ЛЕП на околиці Травневого.

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