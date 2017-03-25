СЦКК: боевики блокируют ремонтные работы на Донбассе

"По данным украинской стороны СЦКК, в период с 17 по 24 марта в Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон поступило 40 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ поврежденной инфраструктуры... Со стороны ВСУ, а также военно-гражданских администраций приняты исчерпывающие меры для проведения ремонтно-восстановительных работ, что заключается в предоставлении гарантий безопасности и "режима тишины" в районах где работают ремонтные бригады, как на территории подконтрольной правительству Украины, так и ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинской стороной согласован 19 из 40 заявок на проведение работ, в том числе на территории подконтрольной правительству Украины - 6, на смежной - 1, на территории ОРДЛО - 5.

"Однако, такие работы не могут быть осуществлены уже в течение последней недели в результате отказа со стороны ОРДЛО в предоставлении аналогичных гарантий безопасности. Российской стороной СЦКК предоставлены письменные сообщения о гарантиях безопасности со стороны руководства ОРДЛО только по 15 из 40 заявкам, при этом ремонтно-восстановительные работы предусматривается проводить исключительно на территории ОРЛО. Все это указывает на тот факт, что российская сторона СЦКК не уделяет должного внимания относительно обеспечения проведения аварийных ремонтно-восстановительных работ для восстановления электро- и водоснабжения городов на всей территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что такими действиями руководство ОРДЛО очередной раз грубо нарушает нормы международного права, откровенно пренебрегает интересами граждан, положениями минских договоренностей и сознательно создает предпосылки для ухудшения гуманитарной ситуации в городах.

Напомним, двое украинских военных погибли за сутки в зоне АТО.