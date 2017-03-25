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СЦКК: бойовики блокують ремонтні роботи на Донбасі

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженої інфраструктури у Донецькій та Луганській областях не можуть бути проведені у повному обсязі, оскільки ватажки ОРДЛО не дають гарантій безпеки та "режиму тиші". Про це йдеться у звіті української сторони СЦКК у період з 17 по 24 березня, передає УНН.

"За даними української сторони СЦКК, у період з 17 по 24 березня до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін надійшло 40 заявок на проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженої інфраструктури... З боку ЗСУ, а також військово-цивільних адміністрацій вжито вичерпних заходів для проведення ремонтно-відновлювальних робіт, що полягає у наданні гарантій безпеки та заведенні “режиму тиші” в районах де працюють ремонтні бригади, як на території підконтрольній уряду України, так і ОРДЛО", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, українською стороною погоджено 19 із 40 заявок на проведення робіт, у тому числі на території підконтрольній уряду України - 6, на суміжній - 1, на території ОРДЛО - 5.

"Проте, такі роботи не можуть бути здійснені вже протягом останнього тижня внаслідок відмови з боку ОРДЛО у наданні аналогічних гарантій безпеки. Російською стороною СЦКК надані письмові повідомлення про гарантії безпеки з боку керівництва ОРДЛО тільки по 15 із 40 заявкам, при цьому ремонтно-відновлювальні роботи передбачається проводити виключно на території ОРЛО. Все це вказує на той факт, що російська сторона СЦКК не приділяє належної уваги щодо забезпечення проведення аварійних ремонтно-відновлювальних робіт для відновлення електро- та водопостачання міст на всій території Донецької та Луганської областей", - сказано у повідомленні.

У СЦКК додали, що такими діями керівництво ОРДЛО черговий раз грубо порушує норми міжнародного права, відверто нехтує інтересами громадян, положеннями мінських домовленостей та свідомо створює передумови для погіршення гуманітарної ситуації у містах.

Нагадаємо, двоє українських військових загинули за добу в зоні АТО.

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