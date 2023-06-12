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Стрелял по военнопленным ВСУ, которые общались на украинском: командиру росгвардии сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 991044 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Командиру росгвардии, который стрелял по украинским пленным за отказ общаться с ним на русском, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Стрелял по военнопленным ВСУ, которые общались на украинском: командиру росгвардии сообщили о подозрении

Детали

Правоохранители задокументировали преступную деятельность еще одного рашиста. На этот раз - начальника группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения росгвардии Константина Юдина.

В начале апреля 2023 года, выполняя обязанности одного из руководителей этой воинской части, он прибыл к месту дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре в Запорожье.

Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта рф находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений.

Однако, Юдин отдал другой приказ – выстроить пленных защитников Украины для допроса. Прежде всего его интересовали персональные данные защитников нашего государства и обстоятельства попадания в плен.

При этом Юдин требовал отвечать на его вопросы исключительно на русском языке.

По данным следствия, один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего рашист отвел мужчину к хозяйственной постройке на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене.

Затем Юдин произвел выстрел из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава.

Рашист повторил свое требование разговаривать с ним только на русском, но украинец и на этот раз отказался выполнять вражеское указание.

Тогда Юдин произвел еще один выстрел близко от головы пленного, но и это не заставило украинца отвечать на русском.

После этого злоумышленник отвел пострадавшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинскую речь.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Юдину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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