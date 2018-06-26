Столтенберг приветствовал принятие закона о нацбезопасности с курсом на НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко приветствовал принятие в Украине закона о национальной безопасности, где заложен курс на НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
Глава государства подчеркнул, что "Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО и с привлечением практической помощи Альянса".
"В этой связи Генеральный секретарь Альянса поздравил недавнее принятие Закона Украины о национальной безопасности", - отметили в АП.
Напомним, Президент обсудил с Генсеком НАТО размещение миротворцев ООН на Донбассе.