Столтенберг привітав ухвалення закону про нацбезпеку з курсом на НАТО

Глава держави підкреслив, що "Україна продовжує реалізацію курсу євроатлантичної інтеграції та реформування сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО та із залученням практичної допомоги Альянсу".

"У цьому зв'язку Генеральний секретар Альянсу привітав нещодавнє ухвалення Закону України про національну безпеку", - зазначили в АП.

Нагадаємо, Президент обговорив з Генсеком НАТО розміщення миротворців ООН на Донбасі.