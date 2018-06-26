Столтенберг привітав ухвалення закону про нацбезпеку з курсом на НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг під час телефонної розмови з Президентом України Петром Порошенком привітав ухвалення в Україні закону про національну безпеку, де закладено курс на НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
Глава держави підкреслив, що "Україна продовжує реалізацію курсу євроатлантичної інтеграції та реформування сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО та із залученням практичної допомоги Альянсу".
"У цьому зв'язку Генеральний секретар Альянсу привітав нещодавнє ухвалення Закону України про національну безпеку", - зазначили в АП.
Нагадаємо, Президент обговорив з Генсеком НАТО розміщення миротворців ООН на Донбасі.