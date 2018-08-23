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Столичный суд отпустил Тамразова под 20 млн грн залога

Киев • УНН

 • 12951 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Суд в Киеве отпустил бывшего заместителя главы "Укргаздобыча" Алексея Тамразова под 20 млн гривен залога, однако не взял его под арест, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Столичный суд отпустил Тамразова под 20 млн грн залога

Как пишет издание, Тамразов должен внести залог в течение пяти дней. В свою очередь экс-заместитель "Укргаздобычи" отметил, что будет просить деньги у друзей.

СМИ отмечает, что прокуратура просила арестовать Тамразова на 60 суток с альтернативой залога в 577 млн гривен.

Напомним, 21 августа правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя "Укргаздобыча" Алексея Тамразова.

Отметим, что 13 августа бывший первый заместитель председателя "Укргаздобыча" Алексей Тамразов, подозреваемый в попытке дать прокурору 200 тыс. долларов взятки, вышел под залог из Киевского следственного изолятора.

Как сообщал УНН, Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке оказать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича.

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