Столичний суд відпустив Тамразова під 20 млн грн застави
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Суд у Києві відпустив колишнього заступника голови “Укргазвидобування” Олексія Тамразова під 20 мільйонів гривень застави, однак не взяв його під арешт, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Як пише видання, Тамразов має внести заставу упродовж п’яти днів. У свою чергу екс-заступник “Укргазвидобування” зазначив, що проситиме гроші у друзів.
ЗМІ відзначає, що прокуратура просила заарештувати Тамразова на 60 діб з альтернативою застави у 577 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 21 серпня правоохоронці затримали колишнього першого заступника голови "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.
Відзначимо, що 13 серпня колишній перший заступник голови “Укргазвидобування” Олексій Тамразов, підозрюваний в намаганні дати прокуророві 200 тис. доларів хабара, вийшов під заставу з Київського слідчого ізолятора.
Як повідомляв УНН, Генеральна інспекція Генпрокуратури та Служба безпеки України затримали колишнього першого заступника голови ПАТ “Укргазвидобування” Олексія Тамразова при спробі надати 200 тис. дол. хабара прокурору за зняття арешту з майна у справі щодо злочинної організації Януковича.