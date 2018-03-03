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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57313 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 68178 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71070 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105404 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99142 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104259 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111259 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Столичные учебные заведения возобновят работу с 5 марта

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Учебные заведения в Киеве возобновят работу с 5 марта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"Вниманию участников образовательного процесса! Решением Кризисного комитета Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 03.03.2018 года по потреблению газа в Украину возобновлена ​​работа учебных заведений и их газоснабжения на всей территории Украины с 5 марта 2018 года", - говорится в сообщении КГГА по ссылкой на данные департамента образования и науки, молодежи и спорта.

Напомним, Кризисный комитет при Минэнерго предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта.

В Минобразования заявили, что уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме, ведь такое решение принял Кризисный комитет Минэнергоугля. Учитывая это, Министерство образования направило соответствующие письма-разъяснения всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения.

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