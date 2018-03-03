Столичные учебные заведения возобновят работу с 5 марта

"Вниманию участников образовательного процесса! Решением Кризисного комитета Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 03.03.2018 года по потреблению газа в Украину возобновлена ​​работа учебных заведений и их газоснабжения на всей территории Украины с 5 марта 2018 года", - говорится в сообщении КГГА по ссылкой на данные департамента образования и науки, молодежи и спорта.

Напомним, Кризисный комитет при Минэнерго предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта.

В Минобразования заявили, что уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме, ведь такое решение принял Кризисный комитет Минэнергоугля. Учитывая это, Министерство образования направило соответствующие письма-разъяснения всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения.