Столичні заклади освіти відновлять роботу з 5 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Заклади освіти у Києві відновлять роботу з 5 березня. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"До уваги учасників освітнього процесу! Рішенням Кризового комітету Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 03.03.2018 року щодо споживання газу в Україні відновлено роботу закладів освіти та їх газопостачання на всій території України з 5 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні КМДА з посиланням на дані департаменту освіти і науки, молоді та спорту.
Нагадаємо, Кризовий комітет при Міненерго пропонує відновити роботу закладів освіти з 5 березня.
У Міносвіти заявили, що вже в понеділок, 5 березня, усі заклади освіти — дитячі садки, школи, ПТНЗ та виші — працюватимуть у звичайному режимі, адже таке рішення ухвалив Кризовий комітет Міненерговугілля. Враховуючи це, Міністерство освіти надіслало відповідний лист-роз’яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких знаходяться інші заклади освіти.