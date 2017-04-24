Столичные потребители задолжали за тепло и горячую воду почти 5 млрд грн

"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО "Киевэнерго" на 1 апреля составила 4,8 млрд грн. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 2,2 млрд грн и 904,1 млн грн соответственно", - говорится в сообщении.

Существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 апреля 2017 года задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 181,5 млн грн, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий - 1,2 млрд грн.

Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском (293,8 млн грн) и Святошинском (260,5 млн грн) районах.

Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" на 1 апреля 2017 года составила 2,2 млрд грн. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,8 млрд грн, а долг за горячую воду - 446,2 млн грн.

В пересчете на одного жителя района наибольшие долги за отопление и горячую воду должны жители Печерского района - 3,4 тыс. грн.

Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги накопили потребители Подольского района - 7 млн ​​грн (ул. Вышгородская, 45), Печерского - 4,2 млн грн (ул. Щорса, 44а) и Соломенского - 3,1 млн грн (ул. Михаила Донца, 2а).

Как сообщал УНН 24 апреля, два района Киева могут остаться без горячей воды.