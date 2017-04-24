Столичні споживачі заборгували за тепло і гарячу воду майже 5 млрд грн

"Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ "Київенерго" на 1 квітня склала 4,8 млрд грн. Найбільшу заборгованість за тепло, опалення та гарячу воду перед мають населення та житлово-експлуатаційні організації столиці – 2,2 млрд грн та 904,1 млн грн відповідно", - йдеться у повідомленні.

Суттєву заборгованість за опалення та гарячу воду накопичив державний бюджет. На 1 квітня 2017 року заборгованість організацій, які фінансуються з держбюджету, становила 181,5 млн грн, а борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій – 1,2 млрд грн.

Критична ситуація з розрахунками за опалення та гарячу воду зберігається у Деснянському (293,8 млн грн) та Святошинському (260,5 млн грн) районах.

Сумарна заборгованість населення за опалення та гарячу воду перед "Київенерго" на 1 квітня 2017 р. склала 2,2 млрд грн. Заборгованість мешканців столиці за опалення становить 1,8 млрд грн, а борг за гарячу воду – 446,2 млн грн.

В перерахунку на одного мешканця району найбільші борги за опалення та гарячу воду мають мешканці Печерського району – 3,4 тис. грн.

Серед житлових будинків максимальну заборгованість за послуги накопичили споживачі Подільського району – 7 млн грн (вул. Вишгородська, 45), Печерського – 4,2 млн грн (вул. Щорса, 44а) та Солом’янського – 3,1 млн грн (вул. Михайла Донця, 2а).

Як повідомляв УНН 24 квітня, два райони Києва можуть залишитися без гарячої води.