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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичные полицейские проверили официальные локации "Евровидение-2017"

Киев • УНН

 • 8938 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Руслан Кузьменко вместе с руководителями профильных служб прибыли официальные локации "Евровидение-2017", чтобы провести дополнительные обследования. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Столичные полицейские проверили официальные локации "Евровидение-2017"

У "Еврогородка" Руслан Кузьменко провел инструктаж с правоохранителями, которые в дни проведения конкурса будут поддерживать публичную безопасность и реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Он сообщил, что при таких случаев координация между всеми подразделениями киевской полиции должна быть четкой и слаженной.

По его словам, в зависимости от ситуации будут привлекаться также дополнительные силы и резервы с целью пресечения правонарушений.

"Полиция усиленно нести службу во всех местах локации, где непосредственно будет проводиться "Евровидение"(Международный выставочный центр), расположен "Евроклуб" (Парковая дорога) и "Еврогородок" (Крещатик). Мы дополнительно проверяем указанные объекты, чтобы убедиться, что правопорядок в этих местах будет обеспечен на должном уровне", - отметил начальник управления превентивной деятельности столичной полиции Олег Онисько.

Как сообщал УНН, в Украину прибыли 500 участников Евровидения-2017.

Украинские Национальные Новости

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