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Столичні поліцейські перевірили офіційні локації "Євробачення-2017"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Заступник начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Руслан Кузьменко разом із керівниками профільних служб прибули офіційні локації "Євробачення-2017", аби провести додаткові обстеження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Столичні поліцейські перевірили офіційні локації "Євробачення-2017"

Біля "Євромістечка" Руслан Кузьменко провів інструктаж із правоохоронцями, які у дні проведення конкурсу будуть підтримувати публічну безпеку та реагуватимуть на будь-які зміни оперативної обстановки.

Він повідомив, що у разі таких випадків координація між усіма підрозділами київської поліції повинна бути чіткою та злагодженою.

За його словами, у залежності від ситуації будуть залучатися також додаткові сили та резерви з метою припинення правопорушень.

"Поліція посилено нестиме службу у всіх місцях локації, де безпосередньо буде проводитися "Євробачення" (Міжнародний виставковий центр), розташований "Євроклуб" (Паркова дорога) та "Євромістечко" (Хрещатик). Ми додатково перевіряємо вказані об'єкти, аби переконатися, що правопорядок у цих місцях буде забезпечено на належному рівні", - наголосив Начальник управління превентивної діяльності столичної поліції Олег Онисько.

Як повідомляв УНН, в Україну прибули 500 учасників Євробачення-2017.

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