Столичные больницы утилизируют медицинские отходы через посредников

В начале года столичная больница объявила тендер на закупку услуг по сбору, транспортировке и утилизации медицинских отходов.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры планировалось провести 19 февраля. Заявление на участие в тендере подали две компании — ООО “Экологические перерабатывающие технологии” и ООО “Центр экобезопасности и гигиены”.

12 февраля компания “Экологические перерабатывающие технологии” пожаловалась заказчику на то, что у ООО “Центр экобезопасности и гигиены” отсутствует лицензия на утилизацию опасных отходов.

“Согласно перечню видов деятельности КВЭД Справки из ЕГРПОУ Государственной службы статистики, серия АБ № 521512, ООО „Центр экобезопасности и гигиены“ не имеет разрешения на деятельность по обезвреживанию медицинских отходов, не содержит разрешительных КВЭД 38.22 на обработку и удаление опасных отходов”, — говорится в заявлении истца.

Добавим, что отсутствие у ООО “Центр экобезопасности и гигиены” лицензии на утилизацию опасных отходов подтверждается реестром лицензиатов Минприроды.

Однако столичная больница проигнорировала требование истца, ссылаясь на соответствие документов общества объявленным требованиям закупки.

Таким образом, ООО “Центр экобезопасности и гигиены” удалось заработать почти 48 тыс. грн исключительно за перевозку медицинских отходов.

Дальнейшая судьба опасных медицинских отходов неизвестна.

ООО “Центр экобезопасности и гигиены” далеко не единственное предприятие в перечне тех, кто берется за утилизацию медицинских отходов, не имея при этом собственных производственных мощностей, рассказывает председатель Ассоциации утилизаторов опасных отходов Кирилл Косоуров.

Он убежден, что деятельность таких компаний должна быть заблокирована.

“Любой организатор закупки может выставлять свои условия тендера. Существуют компании, которые четко указывают, что к закупке допускаются только те предприятия, которые имеют собственную материально-техническую базу (МТБ). Но в законе (ЗУ „О публичных закупках“ — ред.) есть лазейки, через которые можно обжаловать условия тендера как бывшие не конкурентны, например.

Поэтому Ассоциация уже давно выступает за то, чтобы на рынке опасных отходов вообще не было фирм-посредников. Такие компании — это щель для злоупотреблений, махинаций, их надо просто закрыть”, — пояснил он.

В противном случае украинцы будут продолжать собирать брошенные на произвол судьбы медицинские отходы в лесах и оврагах, добавил Косоуров.

“Очень часто цена, которую платят победителю тендера, ниже себестоимости услуг по утилизации. Работать себе в минус никто не будет. В таком случае медицинские отходы не попадают на утилизацию. При лучших обстоятельствах их под видом безопасных отходов, твердых бытовых, вывезут на полигон, или же просто выбросят на несанкционированные свалки, оставят в лесах и оврагах”, — пояснил Косоуров.