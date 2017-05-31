Столичные строители посетили воспитанников подшефного детдома накануне Дня защиты детей

Как всегда киевгорстроевцы привезли детям подарки.

В этом году трое выпускников заканчивают 9 класс и оставляют детское учреждение. Когда приезжают шефы, да еще и с подарками, воспитанники детдома тоже готовят свой подарок. Хореографические выступления поражают совершенством и патриотизмом.

"Известный врач Вирджиния Сатир рекомендует обнимать ребенка несколько раз в день. Она настаивает, что каждому малышу для выживания необходимо минимум четыре объятия в день, а для того, чтобы ребенок хорошо себя чувствовала, ее необходимо занимать не менее 8 раз в день. Я всегда под сильным впечатлением после посещения подшефного детдома "Малятко". Это хороший детдом, там есть все, что необходимо детям, и даже больше. Там замечательный директор, искренние воспитатели. Но все равно чувствуется, что малые - недолюбленные. А их сейчас там 150, понятно, что рук не хватает ежедневно обнять каждого хотя бы один раз. А дети - прекрасные! Как говорит Лидия Семеновна - дети, как солнце. 150 божьих коровок, которым так не хватает родительского тепла и объятий ", - говорит Светлана Новохацкая, вице-президент" Киевгорстроя "

В свою очередь, директор детдома "Малятко" Лидия Семеновна Литвиненко поблагодарила строителей за помощь, которую компания оказывает заведения уже три десятилетия. Хвастается успехами каждого ребенка, подробно рассказывает об Артеме, который уже 2,5 года находится в детской больнице "Охматдет", ему нужна пересадка почек. Этот ребенок под личной опекой президента "Киевгорстроя» Игоря Кушнира. Мальчик нуждается в ежедневном очистки крови через диализ, и постоянного врачебного контроля.

Вскоре "Малютка" поедут на отдых в летний лагерь в Херсонскую область. А строители, как сообщили в пресс-службе, возьмутся за ремонт помещений детдома, который делают каждый год.