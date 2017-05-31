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Столичні будівельники відвідали вихованців підшефного дитбудинку напередодні Дня захисту дітей

Київ • УНН

 • 8978 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. З нагоди останнього дзвоника і напередодні Дня захисту дітей “Київміськбуд” відвідав підшефний дитбудинок “Малятко”. Про це УНН повідомили у прес-службі холдингової компанії.

Столичні будівельники відвідали вихованців підшефного дитбудинку напередодні Дня захисту дітей

Як завжди київміськбудівці привезли дітям подарунки.

Цього року троє випускників закінчують 9 клас і залишають дитячий заклад. Коли приїжджають шефи, та ще й з подарунками, вихованці дитбудинку теж готують свій подарунок у відповідь. Хореографічні виступи вражають довершеністю і патріотизмом.

“Відомий лікар Вірджинія Сатир рекомендує обнімати дитину кілька разів на день. Вона наполягає, що кожному малюку для виживання необхідно мінімум чотири обійми на день, а для того, щоб дитинка добре себе почувала, її необхідно обіймати не менше 8 разів на день. Я завжди під сильним враженням після відвідин підшефного дитбудинку „Малятко“. Це гарний дитбудинок, там є все, що необхідно дітям, і навіть більше. Там чудовий директор, щирі вихователі. Але все одно відчувається, що малі — недолюблені. А їх нині там 150, зрозуміло, що рук не вистачає щодня обійняти кожного хоча би один раз. А діти — прекрасні! Як каже Лідія Семенівна — діти, як сонце. 150 сонечок, яким так не вистачає батьківського тепла і обіймів”, — говорить Світлана Новохацька, віце-президент “Київміськбуду”

Своєю чергою, директор дитбудинку “Малятко” Лідія Семенівна Литвиненко подякувала будівельникам за допомогу, яку компанія надає закладу вже три десятиліття. Хвалиться успіхами кожної дитини, детально розповідає про Артема, який вже 2,5 роки перебуває у дитячий лікарні “Охматдит”, йому потрібна пересадка нирок. Ця дитина під особистою опікою президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра. Хлопчик потребує щоденного очищення крові через діаліз, і постійного лікарського нагляду.
Незабаром “малятки” поїдуть на відпочинок до літнього табору у Херсонську область. А будівельники, як повідомили у прес-службі, візьмуться за ремонт приміщень дитбудинку, який роблять щороку.

 

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