Стокгольмский суд арестовал подозреваемого в совершении теракта

"Суд вынес решение об аресте Рахмата Акилова. Уголовное дело возбудят 11 мая", - сообщило издание.

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелся. Известно о четырех погибших и 15 раненых.

У мужчины узбекского происхождения, которого подозревают в наезде на толпу людей в Стокгольме, были связи с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщал УНН, 11 апреля Рахмат Акилов, главный подозреваемый в смертельном нападении в Стокгольме, признался в совершении преступления.