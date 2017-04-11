Стокгольмський суд арештував підозрюваного у скоєнні теракту

"Суд виніс рішення про арешт Рахмата Акілова. Кримінальну справу порушать 11 травня", - повідомило видання.

Нагадаємо, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася. Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.

Чоловік узбецького походження, якого підозрюють в наїзді на натовп людей у Стокгольмі, мав зв’язки із терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Як повідомляв УНН, 11 квітня Рахмат Акілов, головний підозрюваний в смертельному нападі в Стокгольмі, зізнався у скоєнні злочину.