Стоимость биткоина превысила 71 тысячу долларов

Крупнейшая криптовалюта сегодня утром установила новый рекорд - более 71 тысячи долларов за один биткоин, передает УНН со ссылкой на данные, которые опубликовал агрегатор данных о криптовалютах CoinGecko.

Детали

Стоимость биткоина впервые превысила уровень $71 000, поднявшись до нового рекорда в начале этой недели. Поднявшись в цене на 2,3% всего за одни сутки. На момент написания этого материала биткоин торговался дороже 71 200 долларов.

Активы из первой десятки по капитализации движутся в разных направлениях. Ethereum подорожал меньше, чем биткоин, за последние сутки, тогда как XRP (Ripple), ADA (Cardano) и DOGE (Dogecoin) даже немного упали.

Напомним,

Биткоин близок к превышению своего исторического максимума в 68 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года, поскольку его стоимость уже превысила 65 тысяч.