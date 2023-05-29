Стихия бушует в Крыму: подтоплены улицы и жилые дома

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Зливи пройшли у Севастополі, Сімферополі, Сімферопольському та Бахчисарайському районах, а також на Південному березі Криму.

В Алушті через стихію частково завалився будинок, у Феодосії – затопило багатоквартирний будинок, у якому ремонтували дах.

З 29 по 31 травня у Криму оголосили штормове попередження, адже очікуються зливи (30-50 мм), грози, град, шквал вітру 15-20 м/с.

На річках північного передгір'я та ПБК очікуються підйоми рівнів води.

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