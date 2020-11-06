Степанов: в Украине за сутки впервые сделали более 50 тыс. тестирований на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине за минувшие сутки провели 50 506 тестирований на COVID-19 - это наибольшее количество проведенных тестирований за сутки с начала пандемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас сегодня выздоровело больше людей, чем заболело. За минувшие сутки выздоровело 10 762 человека, а заболели 9 721. Причем в Киеве очередной антирекорд - 1 002 лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 за минувшие сутки. Относительно тестирований - за минувшие сутки мы впервые сделали больше 50 тысяч тестирований", - сказал Степанов.
По его словам, было проведено 50 506 тестов методом ПЦР.
Напомним, в Украине на 8:00 6 ноября зафиксировано уже 440 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 9,7 тысячи, что только на сотню меньше абсолютного антирекорда для Украины.