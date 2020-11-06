Степанов: в Україні за добу вперше зробили понад 50 тис. тестувань на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Україні за минулу добу провели 50 506 тестувань на COVID-19 – це найбільша кількість проведених тестувань за добу з початку пандемії коронавірусу. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У нас сьогодні одужало більше людей, ніж захворіло. За минулу добу одужало 10 762 особи, а захворіло 9 721. При чому в місті Києві черговий антирекорд – 1 002 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19 за минулу добу. Щодо тестувань – за минулу добу ми вперше зробили більше 50 тисяч тестувань”, - сказав Степанов.
За його словами, було проведено 50 506 тестувань методом ПЛР.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тисячі, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України.