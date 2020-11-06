Степанов: в Україні за добу вперше зробили понад 50 тис. тестувань на COVID-19

"У нас сьогодні одужало більше людей, ніж захворіло. За минулу добу одужало 10 762 особи, а захворіло 9 721. При чому в місті Києві черговий антирекорд – 1 002 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19 за минулу добу. Щодо тестувань – за минулу добу ми вперше зробили більше 50 тисяч тестувань”, - сказав Степанов.

За його словами, було проведено 50 506 тестувань методом ПЛР.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тисячі, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України.