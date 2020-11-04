Степанов опроверг поминутное начисление надбавок врачам, которые работают с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что врачам, которые работают с больными COVID-19 начисления 300% надбавки не происходит поминутно, посекундно или почасово. Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.
На вопрос, есть ли такая практика, когда 300% надбавки врачам за работу с больными COVID-19 насчитывают поминутно, или посекундно, или почасово, Степанов ответил: “Конечно нет, потому что, если вы посмотрите, каким именно способом платят нашим врачам в больнице непосредственно тариф за лечение больных COVID-19, то он уплачивается на соответствующую команду, которая состоит из врача-анестезиолога, из врача-терапевта, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и в среднем в команду входит от 12 до 13 человек. То есть на эту команду уплачиваются соответствующие средства”.
Напомним, Степанов заявлял, что в Украине 300% заработной платы всем медиками, которые работают с больными COVID-19, выплачиваются ежемесячно в полном объеме.