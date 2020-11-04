Степанов спростував похвилинне нарахування надбавок лікарям, які працюють з COVID-19

На запитання, чи є така практика, коли 300% надбавок лікарям за роботу з хворими на COVID-19 нараховують похвилинно, або посекундно, або погодинно, Степанов відповів:"Звичайно ні, тому що, якщо ви подивитеся, в який саме спосіб сплачують нашим лікарям в лікарні безпосередньо тариф за лікування хворих на COVID-19, то він сплачується на відповідну команду, яка складається з лікаря-анестезіолога, з лікаря-терапевта, середнього медичного персоналу, молодшого медичного персоналу, і в середньому в команду входить від 12 до 13 людей. Тобто на цю команду сплачуються відповідні кошти".

Нагадаємо, Степанов заявляв, що в Україні 300% заробітної плати всім медиками, які працюють з хворими на COVID-19, виплачуються щомісяця у повному обсязі.