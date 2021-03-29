Степанов рассказал, при каком условии возможен общенациональный локдаун
Киев • УНН
КИЕВ, 29 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каком условии в Украине могут рассматривать вопрос общенационального локдауна. Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”, сообщает УНН.
Цитата
“Если ситуация будет развиваться таким образом, что у нас будет 50-70% (территории Украины в красной зоне — ред.), то мы будем рассматривать вопрос национального жесткого карантина. На сегодняшний день у нас 11 регионов, внесенных в красный уровень опасности... остальные регионы на оранжевом уровне, или, например, как Херсонская область — находится на желтом уровне опасности”, — отметил Степанов.
Детали
Отдельно глава Минздрава подчеркнул, что сейчас благодаря противоэпидемическим мероприятиям наблюдается улучшение ситуации в регионах, которые первыми попали в красную зону.
“Вместе с тем мы видим улучшение ситуации в тех регионах, которые первые зашли на красный уровень: это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая. Более того, там ситуация стабилизировалась, и, я думаю, что в ближайшее днях Ивано-Франковская область по показателям может быть переведена на желтый уровень эпидопасности”, — заявил Степанов.
Дополнение
Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 29 марта, несмотря на показатели, выглядит так:
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- “Желтая” — один регион Херсонская область.
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- “Оранжевая” — 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
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- “Красная” — 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
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За сутки в перечень “красных” зон вошла Черниговская область.
Справка
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продленно до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.