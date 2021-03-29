Степанов розповів, за якої умови можливий загальнонаціональний локдаун
Київ • УНН
КИЇВ, 29 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, за якої умови в Україні можуть розглядати питання загальнонаціонального локдауну. Наразі це питання не стоїть на порядку денному. Про це він розповів в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє УНН.
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“Якщо ситуація буде розвиватися таким чином, що в нас буде 50-70% (території України в червоній зоні — ред.), то ми будемо розглядати питання національного жорсткого карантину. На сьогоднішній день є в нас 11 регіонів, які внесені до червоного рівня небезпеки,... решта регіонів на помаранчевому рівні, або, наприклад, як Херсонська область — перебуває на жовтому рівні небезпеки”, — зазначив Степанов.
Деталі
Окремо очільник МОЗ підкреслив, що наразі завдяки протиепідемічним заходам спостерігається покращення ситуації в регіонах, які першими потрапили у червону зону.
“Водночас ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які перші зайшли на червоний рівень: це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька. Більш того, там ситуація стабілізувалася, і, я думаю, що найближчим днями Івано-Франківська область за показниками може бути переведена на жовтий рівень епіднебезпеки”, — заявив Степанов.
Доповнення
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 29 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
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- “жовта” — один регіон: Херсонська область.
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- “помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.
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- “червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.
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За добу у перелік “червоних” зон увійшла Чернігівщина.
Довідково
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.