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Степанов назвал возможные последствия сокращения финансирования противотуберкулезной службы

Степанов назвал возможные последствия сокращения финансирования противотуберкулезной службы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине в результате сокращения финансирования противотуберкулезной службы может увеличиться заболеваемость туберкулезом, повыситься смертность и сократиться большое количество медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Что происходит с противотуберкулезной службой после старта второго этапа медицинской реформы. Вообще происходит такая странная ситуация. В ноябре 2019-го правительством Украины была утверждена стратегия развития противотуберкулезной службы, эта стратегия была рассчитана на три года, начиная с 2020-го и 2023 год... главной ее целью сделать этот процесс эффективным, это когда ситуация с лечением каждый день улучшается... Дефицит финансирования по сравнению с прошлым годом доходит до 80%... Одномоментно, несмотря на стратегию, мы им за месяц сказали: "все, вы получите гораздо меньше средств, и как вы будете реформироваться, никого не беспокоит", - отмечает он.

Так, по его словам, этот процесс - не оптимизация, это банальное сокращение медицинских работников.

"Последствия будут следующие, если мы сейчас не остановим. Как минимум за 2-3 года мы получаем увеличение заболеваемости туберкулезом в размере 30%, мы получаем повышение смертности от туберкулеза, мы получаем сокращение медицинских работников, которое будет исчисляться тысячами людей. В ближайшие дни мы предложим реальный механизм, каким образом мы будем финансировать все эти заведения", - добавил он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения проводят аудит о ходе второго этапа медреформы, включающий анализ финансирования противотуберкулезной службы и психиатрических больниц.

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